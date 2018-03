Ex-Genk-coach Stuivenberg wordt assistent van Giggs bij Wales

Giggs werd begin dit jaar aangekondigd als de nieuwe bondscoach van Wales. Hij volgde de toen opgestapte Chris Coleman op, die er niet in slaagde om de kwalificatie voor het WK in Rusland af te dwingen. Eerder had Wales het nog tot halvefinalist op het EK 2016 geschopt, nadat het de Rode Duivels met 3-1 uitgeschakeld had in de kwartfinales.

Stuivenberg werkte van 2014 tot 2016 al samen met Giggs bij Manchester United, onder toenmalig hoofdcoach Louis van Gaal. Eerder coachte hij onder meer ook de Nederlandse U17 en Jong Oranje.

De eerste opdracht van Giggs en Stuivenberg wordt de China Cup eind maart, waarbij Wales het onder meer opneemt tegen het gastland en Uruguay of Tsjechië.