FIFA verlengt schorsing Braziliaanse bondsvoorzitter Del Nero

In december liet de FIFA weten dat de 76-jarige Marco Polo Del Nero de "ethische regels" zou hebben overtreden. Hij werd op 15 december met onmiddellijke ingang geschorst voor 90 dagen. De Braziliaan is geen onbesproken blad, want zijn naam werd eerder al in corruptiezaken vernoemd. Del Nero wordt ervan verdacht miljoenen euro's in eigen zakken te hebben gestoken.

In 2015 kwam Del Nero ter sprake in het onderzoek van het Amerikaans ministerie van Justitie naar internationale corruptie in het voetbal. Del Nero nam na het openen van dat onderzoek meteen ontslag als "uitvoerend commissaris" bij de FIFA, maar bleef wel aan het hoofd van de Braziliaanse confederatie. Het dossier van Del Nero is nu in handen van rechters van een "ethisch comité".