Griekse regering legt voetbalcompetitie stil: "Tot er duidelijk veiligheidskader is"

Ze zijn wat gewoon in de Griekse voetbalstadions, maar de beelden van gisteren waren toch hallucinant. Het AEK-bestuur, Savvidis op kop, ging bij de scheidsrechter verhaal halen.

De man in het zwart keurde in de slotminuut de 1-0 van PAOK af wegens buitenspel. Dat betekende geen 3 punten en dus geen leidersplaats voor de thuisploeg. Dat was niet naar de zin van Savvidis, die met een pistool in een holster aan zijn heup en met een pak bodyguards volgens AEK ref Giorgos Kominos bedreigde en ook een AEK-official aanviel. De ref keurde de goal daarop weer goed, maar AEK, dat het veld al verlaten had, kwam niet meer terug. De partij "eindigde" zo op 0-0.