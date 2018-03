Bondscoach Koeman neemt Vormer op in voorlopige selectie Nederlands elftal

Ruud Vormer is goed op dreef bij Club Brugge en kreeg in januari voor zijn prestaties de Gouden Schoen. Dat is ook Ronald Koeman niet ontgaan. De nieuwe bondscoach van onze noorderburen heeft Vormer opgenomen in zijn voorlopige selectie van 33 namen voor 2 oefeninterlands later deze maand, tegen Engeland (23 maart) en Portugal (26 maart).

Ook Justin Kluivert, zoon van ex-voetballer Patrick en actief bij Ajax, duikt voor het eerst op in de voorselectie, net als Marco Bizot (ex-Genk), Steven Bergwijn, Hans Hateboer, Guus Til en Wout Weghorst.

De definitieve selectie wordt op vrijdag 16 maart bekendgemaakt, dan vallen er dus nog een paar namen af.