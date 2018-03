Ex-ploegmaat barst in tranen uit op het veld na overlijden Astori

Marko Bakic kwam zondag met zijn ploeg Belenenses in actie tegen Vitoria, in de Portugese eerste klasse. Tijdens die wedstrijd kwam het nieuws van het overlijden van Davide Astori, die dood werd aangetroffen in zijn hotelkamer.

Bakic werd overmand door emoties en barstte onmiddellijk in tranen uit. De Montenegrijn, die bij Fiorentina samenspeelde met de betreurde voetballer, werd door zijn trainer naar de kant gehaald en vervolgens getroost door mensen van de staf en ploegmakkers.

Ook Carlos Sanchez, een andere ex-ploegmaat van Astori, reageerde verslagen op het nieuws. De Colombiaan, door Fiorentina uitgeleend, zakte neer op het veld na de wedstrijd tussen zijn club Espanyol en Levante.