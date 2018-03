PAOK-supporters vallen tv-studio binnen en laten boodschap voorlezen

Supporters gooiden met rollen papier. Supporters gooiden met rollen papier.

Boze supporters van de Griekse voetbalclub PAOK vinden het niet kunnen dat hun club 3 punten moet inleveren in de competitie na rellen. Ze drongen daarop een tv-studio binnen en lieten een boodschap voorlezen. "Dit is het grootste schandaal in de sportgeschiedenis", klonk het.