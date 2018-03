Stanciu krijgt al een nieuwe coach in Praag: Hapal vervangt Stramaccioni

Voor de 42-jarige Andrea Stramaccioni komt er na minder dan een jaar een einde aan zijn verblijf in de Tsjechische hoofdstad. De Italiaan was sinds mei 2017 aan de slag bij de 36-voudige landskampioen.

Hij kon evenwel niet overtuigen en werd ontslagen na teleurstellende resultaten. In het klassement staat Sparta Praag momenteel pas vijfde, op maar liefst 14 punten van leider Viktoria Pilzen.

Tsjechisch ex-international Pavel Hapal, wiens zoon in de U-17 van Sparta Praag speelt, neemt het roer over. Hapal was tot voor kort actief als hoofdcoach van de Slovaakse belofteploeg en leidde het team in 2017 naar het EK in Polen.

Sparta Praag is de ploeg van Nicolae Stanciu. Die verliet in januari Anderlecht. Hij was in 3 wedstrijden al goed voor een doelpunt en een assist.