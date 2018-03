De 33-jarige Hongaar moet in de Deense hoofdstad de blessure van eerste doelman Robin Olsen opvangen, die out is met een sleutelbeenbreuk. FC Kopenhagen staat momenteel pas vierde in de Deense Superliga, op 18 punten van leider Bröndby.

In België veroverde Laszlo Köteles met Racing Genk de landstitel in 2011 (als bankzitter) en de beker in 2013. Köteles, die ook werd uitgeleend aan Waasland-Beveren, nam in januari afscheid van Racing Genk.