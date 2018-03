"De club van Carrasco is een te duchten concurrent in China"

Er gaat dus veel geld rond in de Chinese competitie, maar vertaalt zich dat ook in toeschouwersaantallen? "De wedstrijden van de mindere goden lokken ongeveer 8.000 supporters. Maar Guangzhou Evergrande kan wel rekenen op 35-50.000 supporters. De verschillen zijn afhankelijk van de inzet van de wedstrijd."

"In Beijing is er wel een echte voetbalcultuur, met doorsnee 25.000 fans voor een thuiswedstrijd. Maar dat is niet overal zo. Er zijn andere gebieden die veel mogelijkheden hebben, maar een voetbalcultuur missen."

Toch wil president Xi Jinping van voetbal de belangrijkste sport in China maken. "De president is gepassioneerd en steekt bijvoorbeeld veel subsidies in voetbalscholen. Ondertussen zijn er ook al veel Chinezen aan het lobbyen om het WK naar hier te halen."