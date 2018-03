René Desaeyere (70) gaat weer als coach aan de slag in Thailand

Desayere was van 2010 tot 2013 al een keer aan de slag in Thailand bij verschillende clubs. Hij boekte er vele successen bij onder meer Muangthong United.

In het voorjaar van 2014 was hij even aan de slag bij tweedeklasser Eendracht Aalst, waarna het lang stil was rond hem. Hij koos toch weer voor een Aziatisch avontuur in Birma, met Yadanarbon werd hij er kampioen in 2016.

In december vorig jaar was hij weer een vrij man, maar lang rustte hij niet op zijn lauweren. Ratchaburi, de ex-ploeg ook van Marvin Ogunjimi, viste hem na 2 speeldagen op als vervanger van de Duitse ex-international Christian Ziege.

Desaeyere verloor zijn eerste duel tegen koploper Port met 3-2 en staat nu 11e met 3 op 9. Ratchaburi telt 4 buitenlanders in de ploeg: 2 Brazilianen, een Congolese Fransman en een Zuid-Koreaan. Vorig jaar eindigde de club zesde in de Thaise competitie.