"Carrasco komt in een groep terecht van spelers met modaal niveau"

De snelheid waarmee Wanda handelde is opmerkelijk en kan onmogelijk zonder sportieve gevolgen blijven. Tot anderhalve week geleden stonden enkel lokale Chinese spelers op de loonlijst.

"Er dreigde een periode in de grijze massa voor Dalian Yifang, met weinig financiële middelen", zegt Jurgen Van der Velde. "Maar net voor het einde van de transferperiode (In China eindigt die op 28 februari) is de overname door Wanda gebeurd."

"Chinese spelers met een beperkt niveau lagen al vast. Yannick Carrasco zal dus in een groep terechtkomen met Chinese spelers met een modaal niveau. Voor Carrasco zal de verantwoordlijkheid meteen groot zijn om de club aan een behoorlijk resultaat in de competitie te helpen."

"De transfer van Carrasco is hier in elk geval goed onthaald. Hij is nog jong, een Belgische international en "hot" in Europa. Carrasco is bekend door zijn goal in de finale van de Champions League bijna 2 jaar geleden."

"Als stad is Dalian geen grote metropool zoals Peking, Shanghai of Tianjin. Er zijn geen enorme culturele of internationale mogelijkheden, maar het is er zeker aangenaam toeven voor buitenlanders."