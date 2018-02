Carrasco: "Vertrek uit Europa betekent niet dat ik niet naar WK wil"

Yannick Carrasco wordt de tweede Rode Duivel die in de Chinese competitie zal voetballen. Zijn keuze wordt niet overal even enthousiast onthaald, maar de Belg ziet het zelf als een mooie kans. "Ik heb besloten om Atletico te verlaten voor een nieuw avontuur bij Dalian Yifang."

"Het is een project van Wanda. Ik ken de sponsor al van bij Atletico en nu wil Wanda investeren in het Chinese voetbal. Het sportieve project heeft me overtuigd. Ik wil net zoals Hulk, Lavezzi, Capello en natuurlijk mijn goeie vriend Axel Witsel mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de sport in dit land."

"Maar ik kan in China ook enkele persoonlijke projecten uitbouwen die me na aan het hart liggen, zoals mijn betrokkenheid bij e-sports als ambassadeur van Ares. Atletico en Spanje zullen wel altijd een belangrijke plaats hebben in mijn hart."

"Maar ik wil benadrukken dat mijn vertrek uit Europa niet betekent dat ik niet meer gemotiveerd ben om mee naar het WK te gaan. Ik zal alles doen om ook de komende maanden aan de bondscoach te tonen dat ik klaar ben om mee te gaan naar Rusland."