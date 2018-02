Paul Put keert Kenia de rug toe: "Om persoonlijke redenen"

Paul Put was pas sinds november aan de slag bij Kenia, als opvolger van Stanley Okumbi. Zonder één wedstrijd op de bank gezeten te hebben, is de Belg al weer weg. "Hij heeft om persoonlijke redenen ontslag genomen", laat de Keniaanse bond weten. "Dit is klap voor de nationale ploeg die momenteel actief is in de kwalificaties van de Africa Cup 2019."

Stanley Okumbi, Puts voorganger bij Kenia, zal voorlopig het roer overnemen als bondscoach. "We willen Paul Put bedanken voor zijn professionaliteit en overgave tijdens zijn periode als bondscoach. We wensen hem veel succes in de toekomst."