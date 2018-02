McLeish was in 2014-2015 trainer bij Racing Genk. De ex-international werd op het einde van dat seizoen bedankt voor bewezen diensten en trok in 2016 naar de Egyptische topclub Zamalek. Ook daar kon hij niet overtuigen.

Voor McLeish is het nu de tweede periode bij de Schotse nationale ploeg. In 2007 was hij al even bondscoach na het vertrek van Walter Smith naar Glasgow Rangers. Hij coachte Schotland toen 10 wedstrijden en won er daarvan 7.