Olympiakos-Belgen moeten drie punten afgeven na supportersrellen

Olympiakos werd de afgelopen zeven seizoenen landskampioen in Griekenland, maar dit jaar loopt het niet van een leien dakje. Op 4 februari ging de ploeg de boot in op het veld van AEK Athene na twee late goals: 2-1.

De supporters waren misnoegd en bestormden na affluiten het veld met vuurpijlen en stokken. Het kwam tot een clash met de politie. De ongeregeldheden kostten de club nu drie punten en Olympiakos moet ook twee thuismatchen afwerken achter gesloten deuren. Daarboven komt een boete van 90.000 euro.

Na de puntenaftrek is Olympiakos derde in de stand met 4 punten minder dan leider Athene en 3 minder dan PAOK. De club gaat wel in beroep tegen de sanctie.