Hanni neemt geen schorsing mee naar Russische competitie

Sofiane Hanni speelde zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht tegen Standard. Hanni scoorde toen drie keer, maar ontsnapte ook aan een rode kaart na een slag op het hoofd van Standard-verdediger Collins Fai. Hanni werd door de Reviewcommissie op het matje geroepen.

Scheidsrechter Sébastien Delferière had de fase tijdens de wedstrijd niet gezien, maar zou na het zien van de beelden nog geen rood getrokken hebben.

"Het was een vrijwillig contact, maar ik weet niet of Hanni in het gezicht wou slaan. De fysieke integriteit van Fai is niet in gevaar. Een rode kaart? Dat is discutabel, maar ik denk niet dat ik ze zou getrokken hebben", zei de ref op de zitting van de Geschillencommissie.

De bondsregels staan vervolging na tussenkomst van de Reviewcommissie enkel toe als de scheidsrechter bevestigt dat hij rood had moeten geven. Sofiane Hanni gaat dus vrijuit.