Witsel maakt droom waar met Tianjin: club pakt ticket voor Aziatische Champions League

Het nieuwe seizoen in China start pas in maart, maar Witsel moest vandaag al een eerste keer aan de bak. Tianjin Quanjian pakte op de slotspeeldag van vorig seizoen een ticket voor de laatste voorronde van de Aziatische Champions League. Daarin namen Witsel en co het op tegen Ceres, een club uit de Filipijnen.

Anthony Modeste, die in de helft van het seizoen de overstap maakte van de Bundesliga, was in zijn vorige 8 wedstrijden goed voor 7 doelpunten en 3 assist. Daar deed de Franse goaltjesdief nog 2 doelpunten bij. Dat was voldoende voor de zege, al was ook Axel Witsel, die de hele wedstrijd speelde, nog dicht bij een doelpunt. Zijn kopbal was net niet goed genoeg.

Voor Tianjin is de kwalificatie voor de Champions League een droom die uitkomt. Vorig seizoen speelde de ploeg nog in de tweede klasse. In de groepsfase, die eind februari start, botst Tianjin Quanjian op Jeonbuk Hyundai Motors uit Zuid-Korea, Kitchee uit Hong Kong en de winnaar van het kwalificatieduel tussen het Japanse Kashiwa Reysol en het Thaise Muangthong United.