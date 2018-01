Chelsea stalt Musonda 18 maanden bij Celtic: "Een geweldige club"

Musonda Jr. ruilde in 2012 Anderlecht voor Chelsea. In januari 2016 werd hij door de Engelse topclub uitgeleend aan Real Betis, een Spaanse eersteklasser. Hij bleef er tot januari 2017. Musonda kwam dit seizoen 7 keer in actie voor Chelsea en vond daarin 1x de weg naar het doel.

Heel wat Europese (top)clubs wilden Musonda deze winter aan hun kern toevoegen. Uiteindelijk viel de keuze van Chelsea op Celtic, de autoritaire leider in Schotland en de club van Rode Duivel Dedryck Boyata. Musonda blijft tot juni 2019 bij Celtic.

"Ik voel me hier goed. Dit is een geweldige club", zei Musonda in zijn eerste interview voor zijn nieuwe club. "Afgelopen zomer stond ik al dicht bij Celtic en ik ben blij om hier te zijn. Ik kan niet wachten om in dit stadion te spelen. Ik heb er al veel goeds over gehoord."

"Waarom ik voor Celtic gekozen heb? Dat is simpel. Celtic is meer dan een club, met z'n fans en passie. Hopelijk geef ik de fans waar ze naar uitkijken. Ik ben iemand die graag voetbalt, die niet bang is om zijn kwaliteiten en een beetje flair te tonen."