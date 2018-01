De kogel is door de kerk: Beckham krijgt zijn langverwachte MLS-ploeg

Beckham, die zijn voetbalcarrière afsloot in de Major League Soccer bij LA Galaxy, kocht in 2014 voor 25 miljoen dollar samen met zijn zakenpartners de rechten om een ploeg uit te bouwen in Miami.

Na veel vijven en zessen kon hij zijn project vandaag officieel uit de doeken doen. "Dit is een droom die uitkomt", aldus Beckham. "Ik heb altijd in dit project geloofd en daarom heb ik het ook nooit opgegeven. Voor mij was Miami dé stad. Het is een ongelooflijke reis geweest."

Het is de bedoeling dat de nieuwe ploeg, die nog een logo en een naam moet krijgen, in 2020 voor het eerst zijn opwachting zal maken in de Amerikaanse competitie.Waar het team zal spelen is wel al geweten. In Overtown, een wijk in Miami, komt een gloednieuwe voetbaltempel voor zo'n 25.000 fans.

Op dit moment zijn er 23 teams actief in de MLS. Miami en Nashville krijgen in de nabije toekomst een ploeg en zo zal de teller binnenkort op 25 ploegen staan.