Trabzonspor en Bongonda beeïndigen de samenwerking, op weg naar Zulte Waregem?

In 2015 verliet Theo Bongonda Zulte Waregem voor een avontuur in Spanje bij Celta de Vigo. Vorige zomer verliet hij de Spaanse club voor Trabzonspor, maar daar kwam hij amper 3 keer in actie. In onderlinge overeenkomst hebben beide partijen nu de samenwerking stopgezet.

De 22-jarige jeugdinternational kan nu uitkijken naar een nieuwe club. Zijn jeugdliefde Zulte Waregem, waar Bongonda zijn opleiding genoot, lijkt in poleposition te liggen.