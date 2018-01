Maccabi Haifa had in december Guy Luzon (ex-Standard) op straat gezet. Met 12 landstitels is de Israëlische club een topper in eigen land. Maar met de 10e plaats op 14 ploegen loopt het dit seizoen voor geen meter bij Maccabi Haifa.

De 55-jarige Fred Rutten moet nu de rol van messias vervullen. "Ik ben onder de indruk van de visie van de club", zegt de Nederlander, die altijd bij Twente speelde. Daarna coachte hij onder meer Twente, PSV, Feyenoord en Schalke.