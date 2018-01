Video: 5 magistrale momenten van tovenaar Ronaldinho

In 2002 won Ronaldinho het WK. Brazilië schakelde op dat toernooi onder andere Engeland uit in de kwartfinales. Brazilië maakte een achterstand goed door een goal van Rivaldo net voor de rust en een heerlijke vrijschop van Ronaldinho na de rust. Vanaf 30 meter draaide hij het leer met zijn rechtervoet in de verste hoek. Was het de bedoeling, of niet? Het blijft alleszins wondermooi.