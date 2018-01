Voetballegende Ronaldinho heeft zijn laatste balletje als prof getrapt

De voetbalcarrière van Ronaldinho zat al een hele tijd in het slop. In 2015 verliet hij de Braziliaanse club Fluminense en sindsdien speelde hij geen enkele professionele wedstrijd meer. Toch was de Braziliaanse ster nog niet klaar om echt afscheid te nemen, maar nu is het dan toch zover.

Zijn broer en manager stuurde het nieuws de wereld in. "Hij is gestopt. Het is voorbij." Hij kondigde meteen ook een reeks afscheidsevenementen aan waar de voetballegende in de bloemetjes gezet zal worden. "We organiseren iets in Brazilië, Europa en Azië."

Ronaldinho begon zijn carrière in eigen land bij Gremio. In 2001 maakte hij dan de oversteek naar Europa, naar PSG. Daar werd hij door zijn 25 doelpunten opgemerkt door Barcelona. Zijn verhaal in Spanje begon in 2003 en duurde vijf jaar. Hij won met de club twee landstitels en de Champions League. Die prijzen leverde hem in 2005 ook de Ballon d'Or op.

In 2008 verhuisde hij naar AC Milan. Daar stak hij een titel op zak. Daarna begon hij aan een reeks omzwervingen naar Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro en Fluminense.

Ook bij de Braziliaanse ploeg schitterde Ronaldinho regelmatig. Hij versierde 97 caps en scoorde 33 keer. In 2002 pakte hij met zijn landgenoten de wereldtitel.