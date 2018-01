Opgelet, Giggs! Voetbaliconen die hun eigen land trainen kennen zelden succes

Slechts één grootheid verdient het om in deze top-categorie opgenomen te worden, maar Franz Beckenbauer heeft er dan ook alles gedaan om zijn plaatsje te rechtvaardigen.

Beckenbauer had nog maar net zijn schoenen opgeborgen bij New York Cosmos of hij mocht al op de bank plaatsnemen bij Duitsland. 2 jaar later verloor hij de WK-finale tegen het Argentinië van Maradona, nog eens 4 jaar later nam hij revanche in de WK-finale in Italië. Hiermee is hij samen met Mario Zagallo de enige speler die ook als bondscoach wereldkampioen werd.