"De Bruyne is 167,8 miljoen euro waard, iets meer dan Lukaku"

Opvallend is dat we Cristiano Ronaldo, toch de winnaar van de Gouden Bal en de Wereldvoetballer van het Jaar, maar op de 49e plaats terugvinden. Volgens het CIES is hij "maar" 80,4 miljoen euro waard. Met zijn 32 jaar is hij wel de oudste speler in het lijstje, waardoor hij minder aantrekkelijk is aangezien hij nauwelijks nog een doorverkoopwaarde heeft.