Mirallas begint aan een tweede tijdperk bij Olympiakos

Olympiakos kreeg afgelopen zomer al een stevige Belgische injectie met de komst van Silvio Proto, Bjorn Engels, Guillaume Gillet en Vadis Odjidja. Met Kevin Mirallas haalt de Griekse club een oude bekende terug.

In het seizoen 2010-2011 werd Mirallas door Saint-Etienne uitgeleend aan Olympiakos. Mirallas ontpopte er zich tot publiekslieveling, werd kampioen en werd door de Grieken definitief overgenomen.

Zijn tweede seizoen in Griekse loondienst werd al helemaal een succes: Mirallas kroonde zich tot topschutter, veroverde weer de landstitel en werd zelfs verkozen tot voetballer van het jaar in Griekenland.

Het leverde de winger een transfer op naar de Premier League, maar in zijn 6e seizoen bij Everton kreeg Mirallas nog amper speelminuten. Het is nog niet duidelijk of het om een definitieve transfer gaat.