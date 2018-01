Boca Juniors: "Carlos Tevez is weer thuis!"

Over een maand wordt Carlos Tevez 34 jaar, maar aan stoppen denkt de Argentijnse spits nog niet. De voorbije 2 seizoenen spijsde hij zijn bankrekening in China, maar nu keert hij voor de 2e keer terug naar de Boca Juniors.

Tijdens het tussenseizoen speelde Tevez een benefietmatch voor de Boca Juniors en daar werd het zaadje geplant. Hij ging om de tafel zitten met coach Baros Schelotto en het zaadje was snel geplant.

"Tevez is weer thuis", kondigt de club met veel trots aan. "Hij traint al mee met zijn ploegmaats." De Boca Juniors zijn de club waar Tevez zijn opleiding genoot en waar hij in 2001 ook doorbrak. Ook in het seizoen 2015-2016 speelde hij al voor de Argentijnse topclub.