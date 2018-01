Belgen bij Olympiakos krijgen Oscar Garcia als oefenmeester

Olympiakos, de club van de Belgen Silvio Proto, Bjorn Engels, Vadis Odjidja en Guillaume Gillet, bedankte donderdag interimcoach Takis Lemonis voor bewezen diensten. Hij nam in september over na het ontslag van Besnik Hasi (ex-Anderlecht), die na amper 5 wedstrijden werd bedankt voor bewezen diensten.

Voor de 44-jarige Garcia is het niet de eerste club dit seizoen. Hij was eerder al 5 maanden trainer van Saint-Etienne, maar werd aan de deur gezet door de slechte resultaten. Voordien was hij coach bij Maccabi Tel Aviv, Brighton, Watford en Red Bull Salzburg.

Olympiakos staat aan de leiding in de Griekse Super League met een voorsprong van één punt op AEK Athene en PAOK Saloniki. Naast onze vier landgenoten telt de kern met Mehdi Carcela (ex-Standard) en Marko Marin (ex-Anderlecht) nog twee oude bekenden van de Jupiler Pro League.