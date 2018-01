Diego Forlan (38) gaat voetballen in Hong Kong na jaar afwezigheid

Forlan begon zijn loopbaan in Argentinië, bij Independiente. In 2002 trok hij naar Europa en tekende bij Manchester United, met wie hij de Premier League won. De aanvaller droeg ook nog het shirt van Villareal, Atletico Madrid en Inter Milaan.

Na 10 jaar aan de Europese top te voetballen koos Forlan in de zomer van 2012 voor Internacional (Brazilië). Daarna volgden nog avonturen bij Cerezo Osaka (Japan), Penarol (Uruguay) en Mumbai City (India). Nu zal hij zijn carrière voortzetten in Hong Kong. Kitchee SC staat momenteel aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op eerste achtervolger Sun Pegasus.

Forlan speelde 112 keer voor de nationale ploeg van Uruguay en was goed voor 36 doelpunten. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika werd hij met zijn land 4e en eindigde hij met 5 goals als gedeeld topschutter. Hij werd ook uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.