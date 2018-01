Kljestan (ex-Anderlecht) zet zijn MLS-avontuur voort bij Orlando City

Voor zijn terugkeer naar de Verenigde Staten speelde Kljestan vijf jaar voor Anderlecht. In België won hij drie landstitels en vier Supercups. Anderlecht had Kljestan in 2010 overgenomen van het Amerikaanse Chivas. In vierenhalf seizoen droeg hij 180 keer het shirt van Anderlecht en scoorde hij 25 doelpunten.



Ook in New York kende hij nog wat sportieve successen. Eind 2016 eindigde hij op de derde plaats in de verkiezing van "Beste Speler van het MLS-seizoen". Afgelopen seizoen werd Kljestan aanvoerder in New York en assistkoning aller tijden van de club. Met 54 stuks onttroonde hij Thierry Henry, de huidige T3 van de Rode Duivels.