"Terim wil Eboué helpen door hem job te geven bij U14 van Galatasaray"

Emmanuel Eboué was een van de vele Ivorianen die 15 jaar geleden het mooie weer maakten bij SK Beveren. De rechtsback versierde een transfer naar Arsenal en speelde daarna ook bij Galatasaray.

Maar door een vechtscheiding met zijn Belgische vrouw zit de voormalige voetballer diep in de put. Van het geld dat Eboué als profvoetballer verdiende, heeft hij niet veel meer over. En zijn 3 kinderen zag hij ook al een half jaar niet meer.

Galatasaray-coach Fatih Terim (foto) wil Eboué uit het moeras trekken. "In de kleedkamer hoorden we verhalen over de situatie van Eboué", zegt Terim aan CNN Türk. "We zullen er alles aan doen om mijn vriend te helpen."