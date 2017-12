Portugese club rouwt om 20-jarige aanvaller Edu

"Edu is vertrokken, maar hij zal ons nooit verlaten! Hij laat een leegte in ons hart achter die nooit gevuld zal kunnen worden. Vandaag schijnt er een nieuwe ster aan de hemel. Rust in de vrede Edu", meldt Boavista.

De jonge centrumspits kreeg in november 2016 te horen dat hij kanker had. Begin december kreeg hij van Boavista een contractverlenging als teken van steun, maar het heeft niet mogen zijn. Zondag verloor Edu na ruim een jaar vechten tegen de ziekte de strijd in een ziekenhuis in Porto.

Edu, die nog niet voor de eerste ploeg had gespeeld, wordt woensdag begraven.