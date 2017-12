Oud-wereldkampioen en senator Romario: "Ik wil bondsvoorzitter van Brazilië worden"

De FIFA zette huidig voorzitter Marco Polo del Nero op de strafbank omdat hij de ethische regels zou overtreden hebben. In Brazilië loopt er ook al een onderzoek tegen de 76-jarige bobo op dezelfde grond.

Del Nero en zijn 2 voorgangers, Ricardo Teixeira en José Maria Marin, zijn in de VS ook in beschuldiging gesteld in het grootste corruptieschandaal dat de voetbalwereld ooit getroffen heeft.

Romario, tegenwoordig senator voor zijn thuisstaat Rio de Janeiro, leidt al jaren een politiek onderzoek naar het geldgewin van de Braziliaanse voetbaltop. Daar maakt hij ook zijn slagzin van om zijn kandidatuur kracht bij te zetten.

"Niemand heeft zo hard tegen die bende gevochten als ik, dus ik ben een gewettigde kandidaat", zegt Romario. "Ik ben gekwalificeerd voor de job. Mijn geloofsbrieven zijn al mijn bijdragen aan het voetbal, op en naast het veld."