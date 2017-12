Schoppende Sion-voorzitter krijgt in beroep strafvermindering

Sion-voorzitter Constantin gaf een klap in het gezicht van Fringer. Sion-voorzitter Constantin gaf een klap in het gezicht van Fringer.

Christian Constantin, voorzitter van FC Sion, is in beroep minder streng gestraft voor de schop en klap die hij gaf aan een tv-analist in september. De Zwitserse voetballiga bracht zijn schorsing terug naar 9 maanden.