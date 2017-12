Voormalig Arsenal-speler Källström stopt met voetballen

Källström lijkt het lastig te hebben met zijn leeftijd. "Ik heb niet meer de energie en de kracht om dagelijks te trainen en wedstrijden te spelen", zegt de Zweed, die sinds begin 2017 opnieuw in eigen land voetbalde voor Djungardens IF.

Hij begon zijn loopbaan in 1999 in Zweden bij BK Häcken. 3 jaar later verhuisde hij naar Djungardens en werd 2 keer kampioen met de club. Vervolgens kwam Källström in actie voor Rennes, Lyon, Spartak Moskou, Arsenal en Grasshopper Zürich.

De 35-jarige middenvelder droeg ook 131 keer het shirt van de nationale ploeg. Daar was hij goed voor 16 goals. Na het EK 2016 stopte hij al als international.