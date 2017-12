FIFA schorst voorzitter Braziliaanse voetbalbond voor 90 dagen

De 76-jarige Del Nero zou de "ethische regels" hebben overtreden. Dat laat de FIFA vandaag weten. Hij mag voorlopig geen enkele activiteit in het voetbal bijwonen, nationaal en internationaal.

Del Nero leidt de Braziliaanse bond sinds april 2015. Drie jaar eerder trad hij toe tot het Uitvoerend Comité van de FIFA. Daaruit nam hij in november 2015 ontslag nadat zijn naam werd genoemd in corruptiezaken.

Del Nero is niet de eerste Braziliaan in een topfunctie met boter op het hoofd. In oktober verdween Carlos Arthur Nuzman, de voorzitter van het olympisch comité, naar de gevangenis na beschuldigingen van fraude. Hij nam ontslag en is ondertussen opnieuw op vrije voeten.