Hoe kon Ciman getransfereerd worden zonder toestemming?

In België hebben we het Bosmanarrest. Dat geeft bij een transfer meer macht aan de speler. Dit bestaat niet in Amerika, de macht blijft in handen van de liga en de club. Toch is het systeem in Amerika er al op vooruitgegaan, zegt Nijs.

"Vroeger was het zo in de NFL (American Football) dat als je als speler begon bij een team, je heel je leven aan dat team verbonden was. Tot ze besloten dat ze je niet meer nodig hadden of je wilden ruilen voor andere spelers. Dat is veranderd in de jaren 90."

"Nu teken je als beginnende speler een contract van vier jaar en je kan dat zelf niet verbreken. Tenzij je eventueel je bonus terugbetaalt die je krijgt als je je handtekening zet."

"Na die 4 jaar ben je vrij en kan je zelf bepalen naar welk team je gaat. De eerste vier jaar bepaalt de liga of de club dat, maar dat is niet zo in de voetbalcompetitie MLS. Misschien enkel bij de spelers die uit de universiteiten geplukt worden", zegt Nijs.