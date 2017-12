"Ciman niet geconsulteerd over zijn transfer, dat is misschien gevaarlijk"

Toch zou deze uitleenbeurt Ciman wel eens kunnen bevallen, zegt Leduc. "In Los Angeles gaat veel geld rond. Hij komt in een nieuwe club terecht met ambitieuze eigenaren. Ciman zal misschien wel wat tijd nodig hebben om van deze schok te herstellen, maar misschien zal het allemaal beter meevallen dan hij verwacht."

Rémi Garde zegt dat zijn beslissing puur sportief is. "De club heeft me gevraagd om een nieuw project te lanceren. We willen een nieuw elan. Deze beslissing, net als de beslissingen die nog zullen volgen, kadert in dat project."



Los Angeles FC-coach Bob Bradley is dan weer in zijn nopjes met de komst van Ciman. "Laurent is een topverdediger die deze ploeg veel zal bijbrengen. Hij is een leider en beschikt over veel ervaring in deze competitie en de Belgische ploeg."