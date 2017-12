Vitor Pereira volgt landgenoot Villas-Boas op bij Shanghai SIPG

Shanghai SIPC kiest met de aanstelling van Vitor Pereira opnieuw voor een Portugese hoofdcoach. Hij moet de Chinese topclub aan prijzen helpen. Pereira zat sinds afgelopen zomer zonder club, toen werd hij aan de deur gezet bij de Duitse club München 1860.

Daarvoor was hij aan de slag bij Porto (2011-2013), Olympiakos (2015) en Fenerbahçe (2015-2016).

Pereira was in het seizoen 2010-2011 nog de assistent van Villas-Boas bij FC Porto. Het duo pakte toen drie prijzen: landstitel, beker en Europa League, waarna Villas-Boas naar Chelsea trok.

Villas-Boas moest weg bij Shanghai SIPG ondanks een finaleplaats in de beker, een halve finale in de Aziatische Champions League en een tweede plaats in de competitie. Maar geen prijs dus.