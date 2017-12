Video: Vazquez (ex-Club) helpt Toronto mee aan eerste titel in MLS

Zaterdagavond viel de beslissing in de MLS. Na een regulier seizoen dat verdeeld is over een "eastern" en "western" competitie en play-offs, mochten Toronto en Seattle in de finale beslissen wie met de titel mocht pronken.

De finale was een heruitgave van vorig jaar. Toen was Toronto de beste ploeg, maar Seattle won na penalty's. Die onrechtvaardigheid werd dit jaar rechtgezet.

Toronto was opnieuw de beste ploeg. In de tweede helft zette Jozy Altidore (ex-AZ) de dominantie van Toronto om in een 1-0-voorsprong. In de 94e minuut nam Vazquez alle twijfel weg. Dat vierde hij zoals Messi vorig seizoen deed tegen Real Madrid. Door zijn shirt uit te trekken en aan de fans te tonen (zie video). Messi en Vazquez speelden nog samen in de jeugd van Barcelona.

Vazquez was dit seizoen een van de uitblinkers bij de kersverse kampioen. Na een mislukt avontuur in Mexico kwam hij helemaal boven water in de MLS.