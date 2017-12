Positieve cocaïneplas komt Peru-aanvoerder duur te staan: geen WK

Guerrero werd begin oktober, na de WK-kwalificatiewedstrijd in Argentinië, betrapt op het gebruik van cocaïne. Volgens zijn advocaat kwam dat door "besmette thee".

Daar geloofde de FIFA niet veel van. Zijn schorsing werd verlengd dot 3 november 2018 en dus mist Guerrero zeker het WK voetbal.

Peru kwalificeerde zich vorige maand voor het eerst in 36 jaar voor het WK door Nieuw-Zeeland te verslaan in de intercontinentale play-offs. Guerrero, ex-speler van Hamburg, had met 5 goals een belangrijk aandeel in de kwalificatie van zijn land, maar was er tegen Nieuw-Zeeland al niet meer bij.