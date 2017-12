De Bruyne (14e plaats) is de beste Belg in de Ballon d'Or-ranglijst

Kevin De Buyne kende een topjaar bij Manchester City. Kevin De Buyne kende een topjaar bij Manchester City.

Vanavond om 20.30u kennen we de winnaar van de Ballon d'Or. De Belgen kennen wel al hun plaats in het eindklassement. De Bruyne is de beste Belg op de 14e plek. Hazard eindigt 19e en Mertens 29e in de eindrangschikking.