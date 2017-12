Al-Jazira, de kampioen van Azië, heeft in het eigen Hazza Bin Zayed-stadion de voorronde van het WK voor clubs gewonnen. De Braziliaanse spits Romarinho scoorde in de eerste helft het enige doelpunt tegen Auckland City. Bij Al-Jazira, dat getraind wordt door de Nederlander Henk ten Cate, speelde Mbark Boussoufa de hele match. In de kwartfinales zaterdag neemt de ploeg het op tegen de Urawa Red Diamonds.

Gastheer Al-Jazira overleeft voorronde Al-Jazira, de kampioen van Azië, heeft in het eigen Hazza Bin Zayed-stadion de voorronde van het WK voor clubs gewonnen. De Braziliaanse spits Romarinho scoorde in de eerste helft het enige doelpunt tegen Auckland City. Bij Al-Jazira, dat getraind wordt door de Nederlander Henk ten Cate, speelde Mbark Boussoufa de hele match. In de kwartfinales zaterdag neemt de ploeg het op tegen de Urawa Red Diamonds.

#ClubWC | FT 🇦🇪Al Jazira 1-0 Auckland City🇳🇿 The Navy Blues pile on the pressure but can’t find the vital goal as Romarinho’s first-half strike proved the difference pic.twitter.com/RMggpKUtXR

Evenaart Real Barcelona? Tot en met 16 december gaan we in Abu Dhabi op zoek naar de "beste club ter wereld". De voorbije 3 jaar was dat telkens een Spaanse club: Barcelona in 2015, Real Madrid in 2014 en 2016. Met een 3e titel zou Real op gelijke hoogte komen met recordhouder Barcelona.

20:07