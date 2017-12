Suarez over ex-ploegmaat Neymar: "Hij zal nooit voor Real Madrid spelen"

Neymar zou niet helemaal tevreden zijn in Parijs en zou daarom een rentree naar de Spaanse competitie bij eventueel Real Madrid wel zien zitten. Zijn voormalige ploegmaat bij FC Barcelona, Luis Suarez, is alvast zeker dat Neymar nooit voor de aartsrivaal van de Catalanen zal uitkomen.

"Dat zal nooit gebeuren. Ik ken Neymar en zijn bewondering voor Barcelona en zijn spelers. Daarom zie ik hem dus niet voor Real Madrid spelen."

Suarez en Neymar vormden in het verleden samen met Messi een dodelijk trio bij Barcelona. Maar in augustus nam PSG het Braziliaanse wonderkind over van de Catalaanse topploeg voor 222 miljoen euro. Daarmee werd Neymar de duurste voetballer in de geschiedenis.