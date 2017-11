Shanghai SIPG zet Villas-Boas aan de deur na seizoen zonder prijs

De samenwerking tussen Shanghai en Villas-Boas verliep niet van een leien dakje. Zo beweerde de Portugees tijdens de kwartfinale van de Aziatische Champions Leagie tegen Guangzhou Evergrande dat de tegenstander verkeersongevallen in scène had gezet. Hierdoor kwam de bus van Shanghai later aan bij het stadion. Diezelfde avond liet hij zich negatief uit over de arbitrage. Hier kon de Aziatische voetbalfederatie niet om lachen en gaf hem een boete van 12.000 euro.

Op het einde van dit seizoen kreeg Villas-Boas van de Chinese voetbalbond een zware straf voor beledigingen aan het adres van een scheidsrechter tijdens de wedstrijd tegen Beijing Guoan. De boete bedroeg 5.000 euro met een schorsing van 8 speeldagen. Het seizoen duurde op dat moment nog maar 4 speeldagen. Dat was dus einde seizoen voor de Portugese oefenmeester.