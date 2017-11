Tottenham-speler Son kroont zich tot Aziatisch voetballer van het jaar

Op het jaarlijkse gala van de AFC-awards werd Son Heung-Min verkozen tot Internationale Speler van het Jaar, de prijs voor de beste speler die buiten Azië aan de slag is. De middenvelder van Tottenham werd eerder deze maand nog de best scorende Aziaat aller tijden in de Premier League met 20 doelpunten.

De 25-jarige Son plaatste zich daarnaast met Zuid-Korea voor het WK in Rusland. In de kwalificatiecampagne kwam hij 14 keer tot scoren in 12 wedstrijden.

De Syriër Omar Kharbin werd dan weer verkozen tot beste speler die actief is in Azië. De aanvaller speelt bij Al-Hilal in Saoedi-Arabië en scoorde dit jaar al 23 doelpunten in 32 matchen.