Videoref moet Afrikaanse voetbalbond moderner imago bezorgen

Het Championship of African Nations is een variant op de Africa Cup waarbij de nationale teams enkel spelers mogen opstellen die in Afrika voetballen. Het toernooi vindt volgend jaar plaats in Marokko, DR Congo is de titelverdediger.

Vanaf de kwartfinales treedt de videoref in actie op het CHAN. Die beslissing kwam er gisteren na een vergadering van de scheidsrechterscommissie van de CAF, de Afrikaanse Voetbalconfederatie.

Met de introductie van de videoref wil de CAF de kritiek op de Afrikaanse arbitrage pareren. Het initiatief past ook in een reeks van ingrepen die de Afrikaanse voetbalbond een moderner imago moeten bezorgen.