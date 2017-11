Italiaanse rechter wil Robinho 9 jaar in de gevangenis steken

De Albanese vrouw was 22 jaar toen ze in Milaan het slachtoffer werd van een groepsverkrachting. De daders: Robinho en vijf andere Brazilianen.

Volgens de rechtbank in Milaan hebben Robinho en zijn vrienden de vrouw dronken gevoerd in een discotheek en hebben ze zich daarna collectief aan haar vergrepen.

"Ze was op een punt gekomen dat ze bijna bewusteloos was en kon zich nog onmogelijk verzetten", klinkt het.

De rechter oordeelde de schuld van Robinho bewezen, hoewel de Braziliaan zelf, via zijn advocaat, zijn onschuld uitschreeuwt.

Intussen is Robinho 33 en speelt hij in eigen land voor Atletico Mineiro. Hij liet zich tijdens het proces geen enkele keer zien in Italië.

De rechter veroordeelt Robinho bij verstek tot 9 jaar gevangenisstraf. De voetballer kan beroep aantekenen. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 60.000 euro.