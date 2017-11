Aubameyang keert terug in Dortmund-selectie na disciplinaire sanctie

Aubameyang werd door de Nederlandse coach Peter Bosz om disciplinaire redenen geschorst. Zonder de Afrikaans voetballer van het jaar in 2015 incasseerden de Schwarzgelben vrijdag op het veld van Stuttgart hun 3e nederlaag op een rij in de Bundesliga (2-1).

De topschutter (in alle competities 15 goals in 17 matchen) werd disciplinair geschorst omdat hij donderdag, niet voor het eerst, te laat kwam op training. Ook had de 28-jarige spits zonder toestemming van de club een cameraploeg van een bevriende freestylevoetballer toegelaten op het trainingscomplex van Dortmund.

Dortmund, dat in de Bundesliga wegzakte naar de 5e plaats, speelt dinsdag in de Champions League voor zijn laatste kans om door te stoten. De Duitsers staan 3e in groep H, met slechts 2 punten na 4 wedstrijden, en hebben hun lot niet meer in eigen handen.

Groepsleider Tottenham is al gekwalificeerd met 10 punten. Real Madrid (7ptn) kan zich plaatsen tegen rode lantaarn APOEL Nicosia (2ptn).