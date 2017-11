Wasilewski vindt onderdak bij Poolse topclub Wisla Krakau

"Ik voelde dat de trainer en het bestuur me echt wilden. Dat was het belangrijkste en daarom ben ik hier", zei Wasilewski.

De 37-jarige Wasilewski is in België bekend door zijn passage bij Anderlecht (2007-2013). Hij groeide er in zes seizoenen uit tot een cultheld op de rechtsachter.

In augustus 2009 leek zijn carrière even voorbij toen de Pool een dubbele openbeenbreuk opliep na een incident met Axel Witsel. Maar Wasilewski herstelde en stond in mei 2010 opnieuw op het veld. In 2013 vertrok hij naar Engeland en toenmalig tweedeklasser Leicester.

Na de promotie naar de Premier League in zijn eerste seizoen maakte de Pool in het seizoen 2015-2016 het sprookje van Leicester van dichtbij mee. Leicester, met Wasilewski slechts sporadisch op het veld, kroonde zich tegen alle verwachtingen in tot Engels kampioen.